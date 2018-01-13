السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب

مما دفع عددا من أفراد السفارة الى إبلاغ أسانج عن حالة عدم الرضا التي يشعرون بها.
هذا وكان صحفي سابق و صديق مقرب من أسانج وهو جيريمي زيمرمان قد قال في وقت سابق،
أن أسانج لايغير ملابسه لفترة طويلة،و لايستحم إلا عندما يجبره أحد على ذلك.
و أضاف قائلا:" أسانج يأكل بيديه و يمسح بأصابعه الطعام على ثيابه، حتى أني لم أرى سراويل متسخة و تملئها الدهون كتلك التي يرتديها أسانج".
يذكر بأن مؤسس "ويكليكس" يعيش في السفارة الإكوادورية منذ العام 2012، كما انه طلب اللجوء السياسي، خوفا من أن يتم تسليمه الى السلطات السويدية
و التي بدورها من الممكن أن تسلمه الى السلطات الأمريكية لمحاكمته.
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