تيلرسون و الجبير يبحثان العمل المشترك في مكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST تيلرسون يدعم الدبلوماسية بشأن كوريا الشمالية ويرفض بقاء الأسد

القاهرة- سبوتنيك .وذكرت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "وزير الخارجية عادل الجبير التقى بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون".

وأضاف حساب الوزارة أنه "عقدت جلسة مباحثات ثنائية تناولت الشراكة بين البلدين، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم".

وأشار أن اللقاء حضره "الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة السعودية في واشنطن".

#بالصور| الوزير #عادل_الجبير يلتقي الوزير تيلرسون في الخارجية الأمريكية بحضور الأمير #خالد_بن_سلمان السفير في واشنطن.. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة، والشراكة بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك لمحاربة التطرف والإرهاب pic.twitter.com/wZcVyydxmr — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ١٣ يناير، ٢٠١٨

كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قد قال أمس الجمعة قبيل لقاءه مع الجبير إنه "يتطلع لمباحثات مع نظيره السعودي بشأن الكثير من القضايا،

خاصة في سوريا والصراع في اليمن واستقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب"، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية.