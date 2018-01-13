موسكو: تصريحات واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني تؤثر على مفاوضات الكوريتين

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني، إن تصريحات واشنطن الأخيرة بشأن الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن تؤثر على المفاوضات بين الكوريتين.

موسكو- سبوتنيك وأكد ريابكوف أن بلاده تعتقد أن بيانات الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني سيتم دراستها بعناية من قبل الدول الأخرى بما في ذلك كوريا الشمالية.

كما لفت نائب الوزير إلى أن قرارات واشنطن قد تؤثر على عملية التفاوض بين الكوريتين.

وأضاف ريابكوف "قرار ترامب بتمديد نظام رفع العقوبات عن إيران لمدة 90 يوما ليس إلا تجميلا. وبحسب تقييمي حددت الولايات المتحدة توجها لكسر خطة العمل الشاملة المشتركة".

وكان ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران لمدة 90 يوما، لكنه أكد أنه يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.