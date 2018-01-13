بروجردي: إيران لن تتراجع عن سیاساتها في المجال الصاروخي

قال رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان الإيراني، علاء الدین بروجردي، إن إیران تتخذ قراراتها علی أساس مصالحها الوطنية فإنها لن تتخلی عن سیاساتها المتعلقة بالقدرات الصاروخية ولو قید أنملة.

وفي معرض رده علی تمدید تجمید العقوبات من قبل الرئیس الأمریکي قال بروجردی في تصریح خاص لوکالة "إسنا" ان ترامب هو أکثر الرئیس کراهیة في التاریخ الأمریکي حیث تجاوزت کراهیته الحدود الجغرافیة الأمریکیة وتحولت إلی ظاهرة عالمیة.

وأضاف أن "ترامب ومن دون أدني الشک زاد الیوم من کراهیته بین السود بشکل خاص من خلال التصریحات المسیئة، وبالطبع فإنه اضطر إلی تجدید تعلیق الحظر رغم کل تبجحاته ولم یستطع تحقیق هذه التبجحات فإننی أعتقد أن قول ترامب بأن هذا التجدید هو فرصة أخیرة لإيران جاء في محاولة لحفظ ماء وجهه المفقود في کلا المجتمع الأمریکي والعالمي".

وأشار بروجردي إلی ما قام به الرئیس الأمریکي من فرض عقوبات جدیدة علی 12 من المسؤولین الطبیعیین والاعتباریین متذرعا بانتهاكهم لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة قائلا إن "هذه الخطوة غیر المنطقیة تعتبر من أمثلة خرق الاتفاق النووي لأن أمريکا أقدمت علی فرض العقوبات الجدیدة".

وذکر أن "الاتفاق النووي هو وثیقة دولیة لا ترتبط بدولة واحدة کون أن جمیع الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن بالإضافة إلی ألمانیا وقعت علیه لذلك، يجب عليهم الاحتجاج على السلوك الأمريكي أكثر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدم متابعة أمریکا على الإطلاق".

وصرح رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان أن القدرات الصاروخیة تشکل الأداة الرادعة الوحیدة لإيران حیال التهدیدات التي یطلقها الأعداء وذلك في ظل الظروف التي تقبلت الجمهوریة الإسلامية بعدم استخدام الأسلحة النوویة أو أسلحة الدمار الشامل نظیر الأسلحة الکیماویة والجرثومیة لأنها تعارض عموما استخدام أسلحة الدمار الشامل.