ظريف ووزير الخارجية الصيني يبحثان آخر التطورات المتعلقة ببرنامج إيران النووي

طهران — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في تصريح صحفي، "جرى خلال الاتصال بحث تنفيذ الاتفاق النووي وضرورة التزام جميع الأطراف به وتنفيذ تعهداتهم".
وأوضح قاسمي ان الوزيرين بحثا حادث السفينة الإيرانية التي احترقت الأسبوع الماضي بالقرب من السواحل الصينية والتي كانت تحمل مكثفات غازية والتي ارتطمت بسفينة شحن صينية، لافتاً إلى أن الوزير الصيني "أعرب عن أسفه لوقوع الحادث، وأكد أن بلاده تبذل كل جهدها لاستكمال عمليات البحث عن أفراد الطاقم".
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