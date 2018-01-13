يوتوب" تحظر أكثر من 200 قناة مؤيدة لروسيا"

سبوتنيك. ودخلت القائمة السوداء قنوات محتواها يتضمن انتقاد المعارضة الروسية، من بينها قناة لطالب ينتقد المعارض الروسي نافالني، وقناة أخرى تسخر من أنشطة المعارضة، وقناة في علم النفس، تقدم تعليقات على أنشطة المعارضة، بحسب ما نقلت قناة "رين تي في"

ومن الجدير بالذكر أن "يوتيوب" لا تعرقل عمل قنوات ذات الدعاية المعادية لروسيا. فعلى ما يبدو، أن العقوبات تهدف فقط أولئك الذين لا يتفقون مع اتجاه المعارضة السياسية.

وفي سياق آخر، أرسلت هيئة الاتصالات الروسية، في وقت سابق، طلبا رسميا إلى شركة "غوغل" فيما يتعلق بنية تغيير ترتيب مواد "سبوتنيك" و"آر تي" على محرك البحث، وتلقت الهيئة، ردا فيما بعد، من الشركة بأنها لا تعتزم تغيير خوارزمية البحث، لتغيير ترتيب مواقع فردية.

وقالت الهيئة إنها تلقت رد "غوغل" بشكل إيجابي، وسيكون من المؤسف بالنسبة لها أن تتلقى تأكيدا بأن إحدى الشركات الأكثر شفافية وانفتاحا في العالم قد تخلت عن مبادئها.