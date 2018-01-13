الصين تطالب شركتين عالميتين بالاعتذار

© Sputnik. Iliya Pitalev الصين تحجب 128 ألف موقع إلكتروني في 2017

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أمرت مصلحة الفضاء السيبراني في شانغهاي شركتي "زارا" و "ميدترونيك" العابرتين للحدود، بإزالة كافة المحتويات غير القانونية من موقعيهما الإلكترونيين.

ووفقا للوكالة فإن الموقع الإلكتروني لشركة الملابس الإسبانية (زارا) وهو (زارا.سي.إن) والموقع الإلكتروني لشركة (ميدترونيك) الأمريكية للتكنولوجيا الطبية وهو (ميدترونيك.كوم)، قد صنفا الأراضي الصينية على أنها دول، وهو ما يخالف القوانين الصينية.

وقامت المصلحة في شانغهاي بالتحقيق في الأمر وأصدرت إخطارا لمشغلي الموقعين، تطالبهم فيه بإزالة كافة المحتويات التي تنتهك القوانين واللوائح الصينية، و"تقديم اعتذار على موقعيهما قبل الساعة السادسة من يوم أمس الجمعة".

وفي وقت سابق طالبت المصلحة شركة فنادق "ماريوت إنترناشيونال"، والتي صنفت الأراضي الصينية على أنها دول في استبيان عبر البريد الإلكتروني.

وقامت الشركة بإزالة كافة المحتويات ذات الصلة من موقعها الإلكتروني أو تطبيقاتها على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، وعلقت الاستبيان وقدمت اعتذار رسميا.