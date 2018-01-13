قصف مدفعي تركي على قرى وبلدات تابعة لمدينة عفرين شمال سوريا

© REUTERS/ Kayhan Ozer أردوغان: عملية درع الفرات تستمر في عفرين ومنبج بسوريا

دمشق — سبوتنيك . وقال مصدر ميداني كردي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش التركي قصف بالمدفعية قرى ملا خليلا ودير بلوط وإيسكا وشاديرة وباصوفان وبرج سليمان وجلمة بريف عفرين ما تسبب بأضرار مادية بهذه القرى".

ولفت المصدر إلى أن القصف "لايزال مستمرا".

وفي سياق متصل، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن السبب الذي دفع أنقرة لتنفيذ العمليات التي أطلقت عليها اسم "درع الفرات" في سوريا.

وقال أردوغان، يوم أمس، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "لا يمكن أن نتحمل عدم وفاء بعض الدول بوعودها، ولذلك أطلقنا عملية درع الفرات وسنواصل هذه العمليات كي نحافظ على أمننا القومي. تركيا الآن هي دولة قوية ذات تأثير مهم في المنطقة ولن نركع أمام أي قوة سواء من الشرق أو الغرب".