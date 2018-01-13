ترامب: "الديمقراطيون" يتحدثون ولا يفعلون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الديمقراطيين يتحدثون ولا يفعلون، مشيرا إلى أنهم لم يفعلوا شيئا بشأن مشاكل صغار المهاجرين.

© AP Photo/ Michael Conroy ترامب: يجب إيقاف تدفق المهاجرين بأي ثمن

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني: "جميع الديمقراطيين يتحدثون، لكنهم لم يفعلوا أي شيئا في مشكلة صغار المهاجرين وبرنامج رعايتهم المعروف اختصارا بـ"داكا".

وتابع: "ضاعت فرص عظيمة، إنه لشيء سيء للغاية".

وبرنامج حماية المهاجرين القصر هو برنامج يوفر الحماية للأطفال، الذين دخلوا أمريكا بطريقة غير شرعية؛ ويعرف اختصارا باسم "داكا".

The Democrats are all talk and no action. They are doing nothing to fix DACA. Great opportunity missed. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2018

وكان ترامب قرر، في سبتمبر / أيلول الماضي، إلغاء البرنامج الذي أقره سلفه الرئيس السابق باراك أوباما.

وينحدر معظم المهاجرين الصغار في الولايات المتحدة من أصول مكسيكية ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، وفقًا لـ"بي بي سي".

وكتب ترامب على "تويتر" في 29 ديسمبر / كانون الأول: "الديمقراطيون يدركون أن برنامج "داكا" لن يكون موجودا إذا تم بناء جدار على حدودنا الجنوبية وإيقاف تدفق المهاجرين".

وأضاف: "يجب أن نحمي بلادنا بأي ثمن ويجب إيقاف تدفق المهاجرين ونظام الهجرة الذي يثير السخرية".

The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017



