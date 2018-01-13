مؤيدون لترامب يقاطعون كلمة لرئيس بلدية لندن

قاطع محتجون، هتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، كلمة لرئيس بلدية لندن صديق خان في العاصمة البريطانية، اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني.

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وكان خان يتحدث عن المساواة بين الجنسين أمام جمعية فابيان وهي مؤسسة يسارية حين قاطعته مجموعة قليلة من المحتجين يرفعون علم الولايات المتحدة قائلين إن "ملايين البريطانيين يؤيدون دونالد ترامب"، بحسب ما نقلته "رويترز".

واصطحبت الشرطة المحتجين إلى خارج القاعة ووصف خان المحتجين بأنهم "عباقرة ذوو عقول راجحة جدا" وهي الصفة التي أطلقها ترامب على نفسه الأسبوع الماضي بعد اتهامات من مؤلف كتاب عن عامه الأول في البيت الأبيض بأنه غير مؤهل عقليا للمنصب.

وجاء الاحتجاج بعد أن غرد خان على "تويتر" أمس الجمعة 12 يناير/كانون الثاني بأن ترامب أدرك أن سكان لندن يعتقدون أن الرئيس الأمريكي غير مرحب به في المدينة.

Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he’s finally got that message. pic.twitter.com/YD0ZHuWtr3 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 12, 2018

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وكان ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء زيارة مقررة للندن.