مؤيدون لترامب يقاطعون كلمة لرئيس بلدية لندن

واصطحبت الشرطة المحتجين إلى خارج القاعة ووصف خان المحتجين بأنهم "عباقرة ذوو عقول راجحة جدا" وهي الصفة التي أطلقها ترامب على نفسه الأسبوع الماضي بعد اتهامات من مؤلف كتاب عن عامه الأول في البيت الأبيض بأنه غير مؤهل عقليا للمنصب.
وجاء الاحتجاج بعد أن غرد خان على "تويتر" أمس الجمعة 12 يناير/كانون الثاني بأن ترامب أدرك أن سكان لندن يعتقدون أن الرئيس الأمريكي غير مرحب به في المدينة.
Many Londoners have made it clear that Donald Trump is not welcome here while he is pursuing such a divisive agenda. It seems he’s finally got that message. pic.twitter.com/YD0ZHuWtr3— Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 12, 2018
وكان ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء زيارة مقررة للندن.
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