الحرس الثوري يكشف تفاصيل إحباط "مخطط خطير"

عقب أيام من إعلان انتهاء الاحتجاجات الإيرانية، أصدرت العلاقات العامة لمقر منطقة قدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، بيانا يحوي تفاصيل إحباط مخطط خطير.

وقالت العلاقات العامة في بيان لها إنه تم "الكشف عن شاحنة محملة بمواد متفجرة وأحزمة ناسفة في منطقة سراوان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان"، وفق ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن "عناصر الحرس الثوري تمكنوا من ضبط شاحنة محملة بالأحزمة الناسفة والعبوات وكميات من المواد المتفجرة ومعدات وغيره في منطقة "سراوان" الحدودية، بمحافظة سيستان وبلوشستان".

وجاء في البيان، أن "الشاحنة تابعة لجماعة "جند الشيطان" الإرهابية، التي كانت تعتزم دخول البلاد لنشر الفوضى والاضطراب فيه، وتخلق حالة من انعدام الأمن والقيام بأعمال إرهابية".

وأشار البيان إلى أن "عملية القضاء على الإرهابيين التكفيريين ستستمر من خلال التعاون بين جميع الأجهزة الأمنية في البلاد للحفاظ على أمن وسلامة المواطنيين، وسيمنعون أي تحرك من شأنه خلق فوضى من قبل أعداء البلد والإرهابيين".

وكان المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإیراني، سعید منتظر المهدي، بأن غالبیة الأفراد المعتقلین "المغرر بهم في أعمال الشغب الأخیرة"، أُفرِجَ عنهم بكفالة، وبقيت العناصر الرئیسیة وقادة الشغب لدى جهاز القضاء وقید الاعتقال.

وتابع منتظر المهدی أن "غالبیة الأفراد المغرر بهم قد تم الإفراج عنهم وفق مراحل، وبكفالة وجرى اعتقال الذین أساؤوا إلى علم الجمهوریة والمتسببین فی واقعة سیارة الإطفاء والعناصر الرئیسیة وقادة الشغب".

وأوضح أن حصيلة قتلى الاحتجاجات على مدار الأيام الماضية، بلغت 20 متظاهرًا وشرطيًا، مشيرا إلى إجراء تحقيقات حول مقتل مهاجمي المقار الأمنية.