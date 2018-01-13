صحيفة: ترامب ألغى زيارته لبريطانيا بسبب "الاستقبال الفخم" في السعودية

علقت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته إلى لندن، لافتة إلى أن الأسباب التي أدت إلى إلغاء الزيارة ليست ما ذكرها تراب على "تويتر".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ترامب ألغى زيارته إلى لندن بسبب الحفاوة التي وجدها عند زيارته للمملكة العربية السعودية، مضيفة "وجد الرئيس الأمريكي في زيارته للسعودية البساط الأحمر وحفاوة الاستقبال والفخامة والترويج لصورته مع الملك سلمان والشعارات الرنانة".

كما أشارت الصحيفة إلى أن "هذه هي الزيارات التي يحبها الرئيس الأمريكي ويحرص عليها".

وأوضحت "التايمز" أن ترامب لم يكن ليجد ما يروق له لو أنه زار لندن لافتتاح سفارة الولايات المتحدة الجديدة، مضيفة "فربما قابله الناس بالاحتجاجات وقابلته رئيس الوزراء بصرامتها المعهودة".

واعتبرت الصحيفة أن ترامب ألغى زيارته لبريطانيا لهذه الأسباب، وليس للأسباب التي ذكرها في حسابه على موقع تويتر.

كما أن الانتقادات التي تعرض لها من عمدة لندن، صديق خان، هي أيضا كانت من العوامل التي جعلته يتراجع عن الزيارة، مضيفة "ترامب كان يتوقع استقبالا فاترا في قصر ويندسور، جعله يفقد حماسه للقيام بهذه الزيارة".

واختتمت "التايمز" بالقول "هذا التحول أمر مؤسف لأن الظروف الحالية تحتم على زعماء البلدين تعزيز علاقتهما من أجل حماية أهدافهما الاستراتيجية المشتركة".

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

​وكان ترامب قد أعلن إلغاء زيارته إلى لندن، والتي كانت مقررة في الشهر القادم لتدشين مبنى السفارة الأميركية الجديد. لكنه قال، على "تويتر"، إنه ألغى الزيارة لأنه لا يريد قص شريط في مراسم افتتاح السفارة الأميركية الجديدة لأنه يعترض على صفقة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن تغيير مقر السفارة.