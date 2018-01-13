وزير الخارجية الباكستاني: إعلان قائد الجيش الهندي ضدنا يرقى لمستوى الدعوة لمواجهة نووية

قال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، إن تصريحات قائد الجيش الهندي التي تحدى فيها باكستان للدخول في مواجهة نووية غير مسؤولة وتعد بمثابة دعوة صريحة للمواجهة.