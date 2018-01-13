زعيم كوريا الشمالية: يمكننا التغلب على كل الصعوبات حتى لو فرض العدو علينا عقوبات لـ100 سنة

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه لا توجد صعوبات لا يمكن التغلب عليها بالنسبة لبلاده.

وأضاف كيم قائلا: "لا توجد صعوبات لا يمكن التغلب عليها بالنسبة لبلادنا حتى ولو فرض علينا العدو عقوبات لـ 10 سنوات أو حتى 100 سنة، وذلك بفضل القواعد الأساسية للاقتصاد الوطني الذاتي، وقدراتنا في العلوم والتكنولوجيا والقوى العاملة الذكية في هذه المجالات "، حسب وكالة يونهاب.

وتفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكاديمية العلوم الوطنية كأول نشاط عام له في العام الجاري.

وقال كيم إن أكاديمية العلوم تساهم في تنمية الاقتصاد وتحسين المعاشات الشعبية وسط الظروف الصعبة.

الزعيم الكوري الشمالي يتفقد أكاديمية العلوم كأول نشاط عام في العام الجاري https://t.co/St1eYOhPCk — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 12, 2018

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الزعيم كيم تفقد أكاديمية العلوم الوطنية، برفقة نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال بارك تيه سونغ ومدير اللجنة المركزية للحزب تشوي دونغ ميونغ ونائب مدير اللجنة جو يونغ وون، حسب يونهاب.

يذكر أن هذه الزيارة التفقدية هي أول نشاط عام للزعيم كيم بعد أن أدلى بخطابه بمناسبة حلول السنة الجديدة في اليوم الأول للسنة الجديدة.