زعيم كوريا الشمالية: يمكننا التغلب على كل الصعوبات حتى لو فرض العدو علينا عقوبات لـ100 سنة

وتفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكاديمية العلوم الوطنية كأول نشاط عام له في العام الجاري.
وقال كيم إن أكاديمية العلوم تساهم في تنمية الاقتصاد وتحسين المعاشات الشعبية وسط الظروف الصعبة.
الزعيم الكوري الشمالي يتفقد أكاديمية العلوم كأول نشاط عام في العام الجاري https://t.co/St1eYOhPCk— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 12, 2018
وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الزعيم كيم تفقد أكاديمية العلوم الوطنية، برفقة نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال بارك تيه سونغ ومدير اللجنة المركزية للحزب تشوي دونغ ميونغ ونائب مدير اللجنة جو يونغ وون، حسب يونهاب.
يذكر أن هذه الزيارة التفقدية هي أول نشاط عام للزعيم كيم بعد أن أدلى بخطابه بمناسبة حلول السنة الجديدة في اليوم الأول للسنة الجديدة.
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