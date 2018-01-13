إيران ترفع الحجب عن تطبيق "تلغرام"

رفعت إيران الحجب عن تطبيق "تلغرام"، اليوم السبت، بعد حجبه لأسابيع على أثر الاحتجاجات التي انطلقت في عدة مدن إيرانية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

© REUTERS/ EDDIE KEOGH عدد المعتقلين على خلفية الاضطرابات الأخيرة في إيران نحو 3700 شخص

طهران — سبوتنيك . وأكد مراسل "سبوتنيك" أن مستخدمي الإنترنت في إيران تمكنوا قبل ساعات من دخول التطبيق بشكل طبيعي.

ويعتبر "تلغرام" من أكثر التطبيقات شيوعا في إيران، حيث تملك أغلب المؤسسات والشركات الإيرانية الرسمية والخاصة قنوات على هذا التطبيق ومئات الآلاف من المتابعين داخل البلاد.

وكان لتطبيق "تلغرام" تأثير كبير في تنظيم الاحتجاجات الأخيرة ما دفع الحكومة الإيرانية لحجبه وحجب تطبيق "انستغرام" الذي رفع الحجب عنه بعد أيام فقط من حظره.

وتزامنت المظاهرات مع ذكرى إخماد تظاهرات وقعت عام 2009 احتجاجا على فوز الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، بولاية رئاسية ثانية، حيث شكك المتظاهرون في نزاهة تلك الانتخابات التي خسرها المرشح الإصلاحي حسين مير موسوي.

وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، 20 قتيلاً، فيما ألقت السلطات الإيرانية القبض على 450 من مثيري الشغب، حسبما أكد مصدر بوزارة الداخلية الإيرانية في اتصال مع وكالة "سبوتنيك".