رسالة من ديسالين إلى البشير

يصل وزير خارجية اثيوبيا، ورقيني قبيو، الخرطوم غدا الاحد، حاملا رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ميريام ديسالين الى الرئيس السوداني، عمر البشير.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly دبلوماسي مصري يرد على السودان: ليس لنا قواعد عسكرية في إريتريا

الخرطوم- سبوتنيك . وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في بيان صحفي صدر اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني، إن" وزير الخارجية الأثيوبي، ورقيني قبيو، سيصل الخرطوم، غدا الأحد، حاملا رسالة إلى الرئيس السوداني، من شقيقه رئيس وزراء إثيوبيا".

ونفت وزارة الخارجية السودانية ما نسب إلى سفيرها في القاهرة حول إعلان السودان الحرب على مصر، مؤكدة أن التصريحات تم تحريفها، وأن الخرطوم حريصة على أمن الدولتين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني: " تداولت بعض وسائط الإعلام تصريحا منسوبا للسفير عبد المحمود عبدالحليم، سفير السودان لدي مصر، تحت عنوان السودان يتخذ إجراءات أشد عنفا ضد مصر بينها إعلان الحرب".