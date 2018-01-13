مسؤول أمريكي: بعد عام من العمل مع الإدارة الجديد "حان وقت الاستقالة"

© AP Photo/ Gregorio Borgia غوتيريش: على دول العالم العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة لحل مشكلة اللاجئين

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني، أن سايمون هينشو القائم بعمل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب الإسكان واللاجئين والهجرة، بعث رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه في قطاع اللاجئين، يقول فيها إنه سيترك منصبه خلال أيام.

وتكشف الرسالة التي اطلعت عليها "رويترز" أنه سيستمر في عمله، لكن في اختصاص آخر بوزارة الخارجية الأمريكية.

ولم يذكر الدبلوماسي الأمريكي، الذي عمل لمدة 3 عقود في هذا المجال، تفاصيل عن سبب تركه لمنصبه، بينما لم تعلق الخارجية الأمريكية على هذا الأمر، وفقا لوكالة "رويترز".

ويقول سايمون هينشو، في استقالته: "بعد أربعة أعوام ونصف في هذا المكان وبعد ومرور عام على عملي تحت الإدارة الأمريكية الجديدة رأيت أن الوقت حان للانتقال إلى موقع آخر".