إيران ترفض تعديل الاتفاق النووي

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، في بيان لها رفض طهران القاطع إجراء أي تعديل في اتفاقها النووي مع الدول الكبرى.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في البيان، إن إيران "لن تتخذ أي إجراء بعيد عن التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ولن تقبل بأي تعديل لهذا الاتفاق لا اليوم ولا في المستقبل، ولن تسمح بربط الاتفاق النووي بقضايا أخرى".

واتهم البيان الإيراني الرئيس الأمريكي "بمواصلة أعماله العدائية ضد الشعب الإيراني كما يفعل منذ عام". ودان بيان الخارجية الإيرانية "سياسة السلطة الأمريكية المعادية للشعب الإيراني" وانتقد عقوبات أمريكية جديدة تستهدف "مواطنين إيرانيين وأجانب".

وكان ترامب قرر، يوم الجمعة، تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي "للمرة الأخيرة"، مشيرا إلى "أنها المرة الأخيرة التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات، مطالبا باتفاق مكمّل مع الأوروبيين من أجل "التصدي للثغرات الكبيرة" في نص الاتفاق النووي.

وحذر ترامب من أنه في غياب اتفاق مكمّل للاتفاق النووي، ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، الأمر الذي يعني نهاية الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف العام في فيينا.

ووفقا لـ"فرانس برس"، حذر البيان من أن إيران سترد "بعمل جدي" على القرار "العدائي وغير القانوني لإدارة ترامب بإضافة اسم آية الله صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية إلى لائحة العقوبات الأمريكية الجديدة التي تتجاوز الخطوط الحمراء وتنتهك القانون الدولي".