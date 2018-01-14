تسجيل
02:15 14 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، فرنسا 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    ماكرون يرد على نتنياهو بشأن الاتفاق النووي الإيراني

    © REUTERS/ Francois Mori/Pool
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    قال قصر الإليزيه، أمس، السبت 13 يناير/كانون الثاني، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

    إيران
    © Sputnik. Ronald Zak
    إيران ترفض تعديل الاتفاق النووي
    وقال الإليزيه في بيان: "تحدث الرئيس عن أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وضرورة أن تحترم جميع أطراف الاتفاق الالتزامات التي قطعتها على نفسها"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

    وكان بنيامين نتنياهو، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتعديل الاتفاق النووي الإيرادني، وإدانة ما وصفه بـ"الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإيرانية".

    ونقل بيان لمكتب نتنياهو، السبت: "‏تحدثت مساء اليوم، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ماكرون وبحثت معه الاتفاق النووي مع إيران، وأخبرته أنه يجب التعامل بجدية مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي".

    وأضاف بيان نتنياهو: "‏قلت له إنه يجب على دول العالم الحر أن تدين بشدة الخمس الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني وهي‏ السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ الباليستية مما يخالف قرارات مجلس الأمن، ودعم الإرهاب، والعدوان الإيراني في المنطقة، وقمع المواطنين الإيرانيين"، حسب وصفه.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الجمعة، 12 يناير، أنه يمدد للمرة الأخيرة نظام تجميد العقوبات على إيران في إطار "الاتفاقية النووية"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في تصحيح الاتفاقية، مشددا على أنها الفرصة الأخيرة لإدخال التعديلات.

    كما وصف ترامب إيران بالممول الرئيسي للإرهاب، معلننا عزمه وضع قوانين حول عقوبات قاسية على إيران بسبب تجاربها للصواريخ البالستية.

     

    انظر أيضا:

    إيران ترفض تعديل الاتفاق النووي
    نتنياهو يطالب ماكرون بتعديل "الاتفاق النووي" وإدانة إيران
    الاتفاق النووي مع إيران هل يصمد في وجه محاولات ترامب؟
    موسكو: تصريحات واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني تؤثر على مفاوضات الكوريتين
    الكلمات الدلالية:
    الاتفاق النووي الإيراني, قصر الإليزيه, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, ترامب, رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, إيران, إسرائيل, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك