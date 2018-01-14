ترامب: مؤلف "النار والغضب" مختل عقليا

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤلف كتاب "النار والغضب"، بأنه مختل عقليا، وأكد أن المعلومات الواردة فيه خاطئة.

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر"، السبت، 13 يناير/كانون الثاني: "الكتاب يضم العديد من الأخبار الزائفة، ولا يسعى صناعه على تصحيحها عندما يعلمون بأنهم خاطئون، فهم يروجون لكتاب من تأليف مؤلف مشوه عقليا، والمعروف بتقديمه لمعلومات خاطئة. فالإعلام فقد صوابه من فوزنا في الانتخابات الرئاسية!".

So much Fake News is being reported. They don’t even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2018

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وعندما تم الإفراج عن أول مقتطفات من كتاب "النار والغضب"، دحض البيت الأبيض هذه الادعاءات، التي قالت على وجه الخصوص إن ترامب لم يكن يتوقع فوزا في الانتخابات، وأن زوجته ميلانيا صدمت من احتمال أن تصبح السيدة الأولى.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST تقارير: مستشارو ترامب سخروا منه ونعتوه بهذه الألفاظ

وكان فريق دونالد ترامب القانوني، طالب باعتذار وتراجع كامل عن نشر الكتاب، متهما مؤلفه وناشره بالتشهير.

كما انتقد ترامب هذا الكتاب، ووصفه بأنه "زائف"، ونفى أن يكون لمؤلفه مايكل وولف، حق الدخول إلى البيت الأبيض.

وتم طرح كتاب "النار والغضب: داخل البيت الأبيض ترامب"، الأسبوع الماضي، والذي يحلل عمل الإدارة الأمريكية الحالية، استنادا على مقابلات مع الموظفين السابقين، بما في ذلك مساعد رئيس الوزراء السابق ترامب ستيف بانون.