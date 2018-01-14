مقتل 8 وإصابة العشرات في حريق وتدافع بالبرتغال

قال مسؤولون، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، لاقوا حتفهم، وأصيب العشرات، في حريق وتدافع في جمعية ترفيه محلية في بلدة فيلا نوفا دا رينيا بشمال البرتغال، ليل السبت، 13 يناير/كانون الثاني.