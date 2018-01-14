احذر... ألبان فرنسية تهدد الأطفال

ووعد بيسنييه، الذي يدير واحدة من كبرى مجموعات الألبان في العالم، بتقديم تعويضات لجميع الأسر المتضررة من المنتجات الملوثة.
وأشار إلى إن عواقب هذه الأزمة الصحية بالنسبة للمستهلكين، بمن فيهم الأطفال دون سن ستة أشهر، كانت في مقدمة ذهنه. وقال لصحيفة "جورنال دو ديمانش": "الأمر بالنسبة لنا، وبالنسبة لي، يشكل مصدر قلق كبير".
ورفعت مئات الدعاوى القضائية ضد مجموعة "لاكتاليس"، من قبل عائلات، تقول إن أطفالها أصيبوا بالتسمم بالسالمونيلا، بعد شربهم للحليب المجفف من قبل الشركة.
وأبلغ المسؤولون الفرنسيون حتى الآن عن 35 حالة إصابة من الرضع بالسالمونيلا، بينما تم الإبلاغ عن حالة واحدة في إسبانيا، ويتم التحقيق في حالة أخرى في اليونان.
وقال إيمانويل بسنييه: "هناك شكاوى، وسوف يكون هناك تحقيق سنتعاون معه بشكل كامل، ولم نكن نفكر أبدا في التصرف بشكل مخالف لذلك".
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