مفاوضات السلطات الفنزويلية والمعارضة تحقق تقدما كبيرا

أعلنت وزارة خارجية الدومينيكان، عن اختتام المفاوضات بين وفدي السلطات الفنزويلية والمعارضة، يوم أمس السبت، في جمهورية الدومينيكان بتحقيق تقدم كبير.

المكسيك — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية نشر على صفحتها في "تويتر"، أن "يوم المفاوضات بين حكومة فنزويلا والمعارضة اختتم يوم السبت بتحقيق تقدم كبير. ومن المقرر أن تجري الجولة القادمة، يوم الخميس 18 كانون الثاني/يناير، في مبنى وزارة خارجية الدومينيكان".

هذا وقد استمرت هذه الجولة من المفاوضات 3 أيام — من الخميس إلى السبت.

وقال رئيس الوفد الحكومي وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلي خورخي رودريغيز، في وقت سابق، إن الجولة كانت مكثفة ومثمرة.

ووفقا له، تمكن الطرفان من تحقيق تقدم كبير من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول التعايش السلمي والديمقراطي في فنزويلا.