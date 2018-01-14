ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الطينية في كاليفورنيا إلى 19

ارتفع عدد قتلى الانهيارات الطينية التي دمرت أجزاء من مقاطعة سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 19 وسط تدفق لأطقم الطوارئ للبحث عن 5 ما زالوا في عداد المفقودين.

ووفقا لـ"رويترز"، قال بيل براون رئيس شرطة سانتا باربرا، إن مفقودا عثر عليه على قيد الحياة يوم السبت لكن احتمالات العثور على ناجين تتضاءل سريعا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، "في حين يبقى احتمال وجود أي شخص على قيد الحياة أقل مع مرور كل ساعة لكن يبقى الأمل".

وذكر براون أن عدد القتلى بلغ 19 بعد العثور على جثة مورغان كوري (25 عاما). وكانت السلطات عثرت في السابق على جثة شقيقتها سوير (12 عاما).

وكانت الكارثة قد وقعت، يوم الثلاثاء الماضي، عندما غمرت أمطار غزيرة المنطقة قرب مونتيسيتو شمالي مدينة لوس أنجلوس.

وانهارت تلال مشبعة بالمياه مما أدى إلى سقوط سيل من الأوحال والمياه الغزيرة والأشجار المقتلعة من جذورها والصخور على الوادي وتسبب فيما وصفته الشرطة "بإصابات فظيعة" لضحايا تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و89 عاما.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن الدمار غطى نحو 78 كيلومترا مربعا وإن حوالي 2100 من السكان والعاملين في وكالات إقليمية واتحادية، ومنها خفر السواحل والبحرية والصليب الأحمر الأمريكي، شاركوا في جهود بحث وانتشال وإغاثة "مضنية".