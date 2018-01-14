مقتل صحفي آخر في المكسيك

قتل صحفي آخر، أمس السبت، في المكسيك، هو كارلوس دومينغيس، الذي عمل في صحيفة "دياريو دي نويفو لاريدو" في ولاية تاماوليباس.

المكسيك — سبوتنيك. وفقا لموقع "جورنادا"، قتل دومينغيس، من قبل مجهولين في سيارته وسط نويفو لاريدو، وبجانبه كانت ابنته. في الآونة الأخيرة، كان يكتب في الصحيفة حول المواضيع السياسية.

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وقد بدأ مكتب المدعي العام في تاماوليباس التحقيق في الجريمة.

هذا وقتل في أوائل كانون الثاني/ يناير، في العاصمة المكسيكية صحفي إحدى أكثر الصحف تأثيرا وقراءة في المكسيك "أونيفيرسال". وأصيب خوسيه جيراردو مارتينيس بطلق ناري في المعدة في أحد شوارع منطقة كويوكان حيث جرت محاولة سرقة.

وقتل في عام 2017، 12 صحفيا في المكسيك.

ومنذ عام 2000، وفقا لـ جمعية الصحفيين في المكسيك، قتل في البلاد نحو 120 من العاملين في مجال الإعلام، و20 آخرين في عداد المفقودين، وهناك حوالي 50 حالة هجوم على مبان وسائل الإعلام.

وتقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إن ما لا يقل عن 67 من العاملين في وسائل الإعلام في أنحاء العالم قتلوا بسبب مهنتهم في 2017 وصنفت المكسيك أخطر دولة على الصحفيين في نصف الكرة الغربي.