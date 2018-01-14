بالصور... المدمرة الأمريكية "USS Carney" تغادر البحر الأسود

أفاد حساب "Yoruk Isik" المهتم بتحركات السفن الحربية في مضيق البسفور، على "تويتر"، بأن المدمرة الأمريكية "USS Carney" قد غادرت البحر الأسود مع نشر صور لها بالقرب من السواحل التركية.

Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit pic.twitter.com/21Xomz2Rpz — Yörük Işık (@YorukIsik) January 13, 2018

وكانت السفينة قد دخلت البحر الأسود يوم 5 يناير/ كانون الثاني. وقامت في الـ 12 من يناير بمناورات مشتركة مع البحرية الأوكرانية. وكان الهدف من هذا الحدث هو تطوير التعاون وفقا لمعايير منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ونشر الجيش الأمريكي على "فيسبوك" صور المدمرة أثناء التدريبات، وهي تطلق النيران في محاكاة لعمليات قتالية محتملة.

وتُعد المدمرة الأمريكية "كارني" أول السفن الحربية الأمريكية التي تدخل البحر الأسود في 2018، كما قامت باجراء مناورات مشتركة في أوكرانيا في 2017، وقام وقتها الرئيس الأوكراني بوروشينكو بزيارتها.

يذكر أن روسيا قد أعربت، في وقت سابق، عن قلقها من هذه التحركات، مضيفة، أن دخول المدمرة الامريكية "كارنى" والمجهزة بنظام الدفاع الصاروخى "إيجيس" لا تعتبر خطوة إيجابية تجاه العلاقات مع روسيا.

وأضافت، أن "ذلك هو بداية خط جديد من الضغوط العدائية على روسيا، لذلك سنرى العديد من المظاهر الغير ودية من قبل الولايات المتحدة تجاه روسيا والعالم على حد سواء خلال الفترة القريبة القادمة".