طبيب البيت الأبيض يعلن نتائج الفحص الطبي للرئيس ترامب

كشف روني جاكسون طبيب البيت الأبيض عن نتائج الفحص الطبي الذي خضع له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت نتيجة الفصح الطبي بعد أن خضع ترامب لأول فحص طبي منذ توليه الرئاسة في أعقاب أسبوع ثارت فيه تساؤلات كثيرة حول مدى أهليته الذهنية لتولي المنصب.

ووفقا لـ"BBC، قضى ترامب نحو 3 ساعات مع أطباء عسكريين.

وقال الطبيب في بيان، إن "الرئيس بصحة ممتازة وأنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء".

وجاء الفحص الطبي بعدما صور كتاب جديد وصل إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا ترامب (71 عاما) كشخص مشتت الذهن يتصرف كطفل.

وانهالت الأسئلة على البيت الأبيض بشأن رسائل متناقضة وجهها ترامب فيما يتعلق بسياسات مهمة وتفوهه بكلمات غير مفهومة في أثناء إلقائه خطابا الشهر الماضي.

وسيحدد البيت الأبيض ما سينشره من بيانات الفحص الطبي، مؤكدا أن ترامب ليس مجبرا على نشر أي معلومات ولا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبي الرئاسي، ومن المتوقع أن يتلقى جاكسون أسئلة من الصحفيين بشأن النتائج يوم الثلاثاء.

وأوضح البيت الأبيض أن فحص ترامب لن يتضمن اختبارا نفسيا. وشملت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

وأثناء حملة ترامب لتولي الرئاسة أذاع تقريرا من طبيبه الخاص في نيويورك، قال فيه، إنه سيكون "أكثر من انتخب للرئاسة تمتعا بالصحة".

ويوضح بعض المقربين من ترامب، بحسب "BBC"، أنه استفاد كثيرا من عدم شرب الكحول أو التدخين.