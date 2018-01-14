لوغانسك تعلن عن التزام القوات الأوكرانية بالهدنة في اليوم الماضي

أعلنت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد، أنه خلال الليلة الماضية لم تسجل أية انتهاكات للهدنة في دونباس من قبل القوات الأوكرانية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة بجمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة " سبوتنيك ": " أنه خلال الليلة الماضية لم يوثق قصف من قبل القوات الأوكرانية. وقد تم الإلتزام بنظام الهدنة ".

أكد محاور الوكالة، على أن الشرطة الشعبية تلتزم بشكل صارم بوقف إطلاق النار المعلن عنه.

هذا وكان المشاركون في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة في أوكرانيا، قد اتفقوا في وقت سابق، على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من 23 كانون الأول/ ديسمبر، بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة والميلاد.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.