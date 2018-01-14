لاريجاني يؤكد عدم قبول إيران بإدخال أي تعديلات على بنية الاتفاق النووي

أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن طهران لن تقبل بإدخال أي تعديلات على بنية الاتفاق النووي، معتبرا تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عبثا" بكل الاتفاق.

© Sputnik. Ronald Zak إيران ترفض تعديل الاتفاق النووي

القاهرة —. ونقلت وكالة "إرنا" عن لاريجاني قوله في الاجتماع العلني للبرلمان، اليوم الأحد، إن "مجلس الشوري الإسلامي لن يقبل بأي حال إدخال تعديلات على هيكل وبنية الاتفاق النووي"، متابعا بأن تصريحات ترامب حول هذه التعديلات في خُطبه مؤخرا "تعني العبث بكل الاتفاق".

وأضاف لاريجاني "إن كانت مثل هذه الأفكار تدور في خلدكم فلا حاجة لأن تنتظروا عدة أشهر ولتعلموا منذ الآن أنكم ستفشلون"، بحسب الوكالة.