روحاني: الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى "انتصار طويل الأمد"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة مهلة لحلفائه الأوروبيين الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني لإصلاح "عيوب مروعة" وإلا ستنسحب منه الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".
وأضاف روحاني أن بلاده أبلغت القوى الكبرى أن القضايا الاقليمية والعالمية المعقدة يمكن حلّها من خلال طاولة التفاوض.
ورأى الرئيس الإيراني أن فشل البيت الأبيض في إلغاء الاتفاق النووي هو "انتصار للبشرية والأخلاق والقانون"، مضيفاً: لقد "أثبتنا للعالم أننا صادقون وأن أعداءنا كاذبون وأننا لم نكن بصدد صنع سلاح نووي".
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