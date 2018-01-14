روحاني: الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى "انتصار طويل الأمد"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى وأشاد بالاتفاق قائلا إنه "انتصار طويل الأمد" لإيران.

وقال روحاني في كلمته "الإدارة الأمريكية لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي… أخفق ترامب، رغم محاولاته المتكررة، في تقويض الاتفاق… الاتفاق انتصار طول الأمد لإيران"، وفقا لـ"رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة مهلة لحلفائه الأوروبيين الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني لإصلاح "عيوب مروعة" وإلا ستنسحب منه الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وأضاف روحاني أن بلاده أبلغت القوى الكبرى أن القضايا الاقليمية والعالمية المعقدة يمكن حلّها من خلال طاولة التفاوض.

ورأى الرئيس الإيراني أن فشل البيت الأبيض في إلغاء الاتفاق النووي هو "انتصار للبشرية والأخلاق والقانون"، مضيفاً: لقد "أثبتنا للعالم أننا صادقون وأن أعداءنا كاذبون وأننا لم نكن بصدد صنع سلاح نووي".