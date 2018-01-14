مقتل 9 من عناصر "داعش" إثر غارات بطائرات مسيرة في أفغانستان

كابول —. وكشف بيان أصدره "فيلق سيلاب" التابع للجيش الأفغاني، اليوم الأحد، عن أن "طائرات دون طيار شنت غارات على مناطق تابعة لمديريتي أتشين وده بالا، استهدفت مراكز لعناصر تنظيم داعش في منطقة جبلية، أسفرت عن مقتل 8 منهم في ده بالا، وعنصر واحد في أتشين، وتدمير مخبئ للمتطرفين".

ولفت البيان إلى أن "الغارات لم تلحق أضرارا بالمدنيين في المنطقة المعروف بتضاريسها الجبلية الوعرة".

فيما أفادت قيادة شرطة ننغرهار بأنها "ألقت القبض على شيخ طاعن في السن، كان يقوم بمهام التجنيد لصالح تنظيم داعش في منطقة هسكي مينه".

وأوضح بيان نشرته شرطة ننغرهار عبر صفحتها على "فيس بوك" أن "المعتقل تجوّل في عدة مناطق من مديرية روداتو المجاورة؛ للقيام بأنشطة دعائية بهدف تجنيد الشباب للانضمام لصفوف داعش".

وتعاني أفغانستان من حالة اضطراب سياسي وأمني بسبب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق شرقي البلاد، بينما ينتشر مسلحو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) في مناطق متفرقة من البلاد

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية بإسناد من الطائرات الحربية الأفغانية، بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.