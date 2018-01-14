التلفزيون الصيني: غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة

أفاد التلفزيون الصيني، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، بأن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة قد غرقت في بحر الصين الشرقي.

© Sputnik. Alexei Danichev العثور على جثة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن التلفزيون الصيني، أن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة " سانتشي "، التي جرفتها المياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، غرقت بعد حادث التصادم الذي تعرضت له في السادس من يناير الجاري.

وكانت وزارة النقل الصينية أعلنت فقدان 32 شخصا، بعد تصام ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية، في بحر الصين الشرقي.

واصطدمت ناقلة النفط الإيرانية المسجلة في بنما بسفينة شحن صينية ضخمة مسجلة في هونغ كونغ، على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي"، ما أدى إلى مقتل طاقمها بالكامل وعددهم 32 شخصا، في حين تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية، وعددهم 21 شخصا.