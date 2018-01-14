بالتزامن مع زيارته للقاهرة... رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي للبشير

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

© AFP 2018/ ZACHARIAS ABUBEKER مصر تلجأ لحلول جديدة لكسب حلفاء في أزمة "سد النهضة"

الخرطوم- سبوتنيك وقال مدير الإعلام بالقصر الجمهوري السوداني عبد الله جاد الله، لوكالة " سبوتنيك "، إن "وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبيو سلم الرئيس البشير رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها".

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة ماريام ديسالين، اليوم الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية وملف سد النهضة الإثيوبي.