أردوغان يقول إنه اقترب من القضاء على "تنظيم غولن"

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه اقترب من القضاء على "منظمة غولن"، التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، وتلاحق رجل الدين المسؤول عنها والموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، عبد الله غولن.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أردوغان اليوم الأحد في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية توكات التركية "أصبحنا قريبين من القضاء تماما على منظمة غولن التي سفكت دماء الشهداء، واستثمرت الدين في مصالحها الخاصة".

وأضاف أردوغان "نكافح تنظيم غولن الإرهابي، وقد أصبحنا أقوى بعد 15 تموز، وبعد أن كان هذا التنظيم متوغلا في القضاء، وفي بعض مفاصل الدولة".

وتابع أردوغان "كذلك سوف ندخل إلى جحور "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) وسوف نقضي على جميع المنظمات الإرهابية دون تمييز بينها".

هذا وكانت الحكومة التركية قد أعلنت يوم 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ تموز/ يوليو عام 2016 لمدة 3 أشهر أخرى.

وتفرض تركيا حالة الطوارئ منذ تموز/ يوليو عام 2016، بعد محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم السلطات التركية بتدبير هذه المحاولة الانقلابية، تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تسميه (التنظيم الموازي)، عبر أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما رفض غولن كافة الاتهامات الموجهة إليه، واستنكر المحاولة الانقلابية.