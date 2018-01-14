إيران تحدد موعدا للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات الأخيرة

أعلنت السلطات القضائية في إيران، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، أن عدد من تبقى في السجون غلى إثر الاحتجاجات الأخيرة لا يتجاوز 455 معتقلا.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA إيران...الإفراج عن 70 شخصا بكفالات مالية من المتهمين بالقيام بأعمال شغب

طهران- سبوتنيك وقال الناطق باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجئي، "من تبقى في السجون على إثر الاحتجاجات لا يتجاوز عددهم 455 وسيفرج عن عدد كبير منهم غدا".

وأوضح المتحدث أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من معتقلي الاحتجاجات غدا الاثنين.

وأضاف "من بين المعتقلين اثنان ممن يحملون جنسيات أجنبية أحدهم من أصول إيرانية، والثاني أصوله أجنبية، وكانوا يقومون بتصوير المظاهرات".

وكانت احتجاجات حاشدة قد اندلعت في إيران، خلال الفترة الماضية، مطالبة بإصلاحات اقتصادية وحل مشكلة البطالة في البلاد.