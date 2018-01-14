مقتل جندي أفغاني وإصابة 3 برصاص زميلهم داخل حاجز أمني بولاية غور

كابول — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية إلى بأن "الحادثة وقعت قرابة الساعة 8:30 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي عند الحزام الأمني لمدينة فيروز كوه مركز الولاية".

وأعلنت السلطات الأمنية تشكيل لجنة رسمية "تضم فنيين ومن أهل الاختصاص توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات القضية".

ولم تتبين الدوافع الحقيقة وراء الهجوم، إلا أن البلاد شهدت مؤخراً حوادث مماثلة قامت خلالها عناصر مندسة في صفوف القوات الأمنية، باستهداف زملاء لهم، قبل أن يفروا وينضموا للجماعات المسلحة.