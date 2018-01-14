16 مصابا في انفجار قارب سياحي جنوبي تايلاند

قالت شرطة جزيرة في تايلاند، إن قاربا سريعا سياحيا يقل 31 راكبا انفجر أمام جزيرة (في في لي) في إقليم كرابي بجنوب البلاد مما أسفر عن إصابة 16 شخصا أغلبهم سائحون من الصين.

وأضافت الشرطة إن القارب السريع كان يقل 27 سائحا صينيا من جزيرة بوكيت القريبة إلى جزيرة (في في لي) قبل أن تشتعل النيران في محركه وينفجر مما أسفر عن إصابة 14 سائحا صينيا واثنين من أفراد طاقم القارب.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA احتفال استثنائي في تايلاند بالعام الجديد

وأشارت الشرطة إلى أن السلطات لا تزال تحقق في سبب الانفجار. بحسب وكالة "رويترز".

وقال موظفون في مستشفى (في في) إن ستة من المصابين في حالة خطيرة فيما نقل سبعة إلى مستشفيات في بوكيت لتلقي مزيد من العلاج وخرج تسعة.

والمنتجعات الساحلية في جنوب تايلاند مقاصد سياحية شهيرة خاصة في موسم الرواج السياحي من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى مارس/ آذار.

وتساهم السياحة بنحو 12 بالمئة من اقتصاد البلاد، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، وهي من أسرع القطاعات نموا.

ويتوقع وزير السياحة والرياضة التايلاندي أن تستقبل البلاد ما بين 37 و38 مليون سائح في 2018 ارتفاعا من نحو 35 مليون زائر في العام الماضي من بينهم عشرة ملايين صيني.