اشتباكات مسلحة على حدود إيران

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن ضبط أكثر من 27 كيلوغرامًا من المخدرات، وألف و530 لترا من الوقود المهرب فيما تم اعتقال المجموعة المسلحة كافة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات جرت في منطقة دوغارون الحدودية في مدينة تايباد في شرق خراسان الرضوية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi إيران تحدد موعدا للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات الأخيرة

ولفت إلى أنه تم منذ بداية العام الإيراني الجاري يبدأ في 21 آذار/مارس، ضبط 173 ألف لتر من الوقود المهرب في الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان وكذلك ضبط طنين و800 كيلو غرام من المخدرات، مشيرًا إلى أن الهيروين والكريستال شكلا 95 في المئة من المخدرات المضبوطة.

وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم السلطة القضائية، إن القوات الأمنية والقضائية من جهة تتابع حاليًا خطة الأعداء بخصوص الأضطرابات الأخيرة من أجل اجتثاثها تمامًا، ومن جهة أخرى معاقبة المتورطين في هذه الأعمال سواء الذين تم اعتقالهم أو الذين لم يتم اعتقلهم بعد حيث ينبغي اعتقالهم ومعاقبتهم وفقًا للقانون.

وقال إن مجموع المعتقلين في كل أنحاء البلاد بلغ 400 شخص، 50 منهم اعتقلوا في طهران، و25 شخصا قتلوا علي يد الغوغائيين وليس برصاص قوى الأمن، على حد قوله.