الصين تجرد أستاذا جامعيا من لقبه وتقيله لهذا السبب

ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت صحيفة "بكين يوث ديلي" نقلت من قبل عن تشين قوله إنه لم يرتكب "أي فعل غير قانوني"، لكن لم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعقيب منه لأن الجامعة رفضت تقديم رقم هاتفه وقالت إنه يرفض المقابلات.
وبدأ تحقيق الجامعة بعدما اتهمت طالبة سابقة تشين بالتحرش جنسيا بها قبل 13 عاما في مدونة إلكترونية انتشرت سريعا بعد نشرها في الأول من يناير/كانون الثاني.
وقالت الإذاعة الصينية الرسمية "قررت الوزارة تجريد تشين شياو وو من درجة عالم نهر يانغتسي" في إشارة إلى لقب أكاديمي يمنح لأفراد في الدرجات التعليمية العليا.
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