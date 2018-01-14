الصين تجرد أستاذا جامعيا من لقبه وتقيله لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام رسمية إن وزارة التعليم الصينية جردت أستاذا جامعيا من لقبه الأكاديمي لاتهامه بالتحرش جنسيا ببعض الطالبات، في قضية أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

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وأفادت "رويترز" أن جامعة بيهانغ في بكين ذكرت الأسبوع الماضي أنها أقالت تشين شياو وو من مناصبه في التدريس بعد تحقيق أثبت تورطه في "سلوكيات تحرش جنسي" انتهكت بشدة قواعد الأخلاق المهنية وقواعد السلوك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كانت صحيفة "بكين يوث ديلي" نقلت من قبل عن تشين قوله إنه لم يرتكب "أي فعل غير قانوني"، لكن لم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعقيب منه لأن الجامعة رفضت تقديم رقم هاتفه وقالت إنه يرفض المقابلات.

وبدأ تحقيق الجامعة بعدما اتهمت طالبة سابقة تشين بالتحرش جنسيا بها قبل 13 عاما في مدونة إلكترونية انتشرت سريعا بعد نشرها في الأول من يناير/كانون الثاني.

وقالت الإذاعة الصينية الرسمية "قررت الوزارة تجريد تشين شياو وو من درجة عالم نهر يانغتسي" في إشارة إلى لقب أكاديمي يمنح لأفراد في الدرجات التعليمية العليا.