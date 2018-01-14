الرئاسة التركية: تدريب أمريكا لقوة حدود سورية تضم فصائل كردية غير مقبول

أعربت تركيا، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، عن قلقها إزاء تدريب أمريكا لقوة أمنية حدودية تضم فصائل كردية، معتبرة أنها "خطوة مقلقة وغير مقبولة".

© AFP 2018/ US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO التحالف بقيادة أمريكا يعلن تشكيل قوة حدودية مع فصائل سورية قوامها 30 ألف

أنقرة- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن "تدريب أمريكا لقوة حدود سورية تضم فصائل كردية خطوة مقلقة وغير مقبولة".

وأضاف المتحدث "نحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية".

وتابع "الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ خطوات مقلقة تجاه شرعنة وحدات حماية الشعب الكردية وجعلها قوة دائمة في المنطقة"، مؤكدا أن "تركيا ستواصل اتخاذ التدابير من أجل حماية أمنها القومي".

وتعتبر تركيا قوات حماية الشعب الكردي في سوريا، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره منظمة إرهابية.

وكان التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة أمريكا قد أعلن، اليوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له لتشكيل قوة أمنية حدودية جديدة.

وقال التحالف، بحسب وكالة "رويترز"، إن القوة الأمنية الجديدة يصل قوامها إلى 30 ألف فردا.