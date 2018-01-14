اتهام سعودي لتركيا بالسرقة

وجه كاتب سعودي اتهاما لتركيا بسرقة التاريخ، مطالبا إياها بإعادة الأمانات المقدسة التي أخرجتها من الحجاز قبل ما يزيد عن 100 عام، إبان فترة الحكم العثماني.

وقال الكاتب خالد عباس طاشكندي في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية: "هذه النفائس أخرجت بحجة الترميم والصيانة، ولذلك لا يسعنا القول سوى ما قاله سبحانه وتعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)".

وأضاف الكاتب في مقاله الذي حمل عنوان "سرقة التاريخ.. تخصص تركي"، أن الأمانات المقدسة في الحجرة النبوية الشريفة نقلها الوالي العثماني فخري باشا إلى الأستانة بحجة إجراء الصيانة لها وإعادتها كما جاء في أرشيف الوثائق العثمانية.

وأكمل طاشكندي "ولكن هذه الأمانات غادرت منذ أكثر من مئة عام مضت ولم تعد إلى أصحابها دون مبررات".

وتتضمن النفائس التي أخرجتها تركيا من الحجاز وفقا لما أكده الكاتب، مصاحف ومخطوطات ومجوهرات وتعاليق ذهبية ومسابح من الأحجار الكريمة وسيوفًا منقوشة بماء الذهب.