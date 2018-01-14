بالفيديو... توثيق احتراق ناقلة النفط الإيرانية

ويظهر الشريط المصور احتراق مساحة هائلة وسط الماء، والتي أدت إلى تصاعد الدخان إلى عدة كيلومترات في السماء.

وكانت ناقلة النفط الإيرانية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز، وارتطمت عند توجهها لإفراغ شحنتها في كوريا الجنوبية بسفينة شحن صينية، في بحر الصين الشرقي، وتم إجلاء بحارة سفينة الشحن الصينية، في حين أعلنت السلطات الإيرانية أن طاقم الناقلة الإيرانية في عداد المفقودين".

وتواصلت محاولات إطفاء الناقلة والبحث عن ناجين لمدة أسبوع تقريبا، وأسفرت عن انتشال ثلاثة جثث من البحارة الإيرانيين.