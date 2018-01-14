"تسجيل صوتي"...وسر "الكلمة" التي فتحت باب الصراع في البيت الأبيض

"كلمة واحدة"، كانت سببا في صراع استمر لساعات طويلة ما بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومكتبه في البيت الأبيض، مع صحيفة أمريكية.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS طبيب البيت الأبيض يعلن نتائج الفحص الطبي للرئيس ترامب

وتبادل ترامب ومساعديه وصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية رسائل انتقادات عبر "تويتر" في حادثة جدل، وصفتها صحيفة "يو إس أيه توداي" بأنها من الحادثة الأندر، وربما تكون الأولى لرئيس أمريكي مع وسيلة إعلام أمريكية.

البداية

وبدأت حالة الجدل، عندما أجرت "وول ستريت جورنال" حوارا، يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، مع ترامب، تحدث فيه عن احتمالية حدوث تقارب دبلوماسي مع كوريا الشمالية.

وورد في الحوار ذكر ترامب، "أنا لدي علاقة طيبة مع كيم جونغ أون (زعيم كوريا الشمالية)".

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2018

​

وحين نشر الحوار، نشر ترامب، عبر "تويتر": "ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال زورا أني قلت لهم أنني لدي علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، ومن الواضح أنني لم أقول لهم هذا فأنا قلت: أنا أرغب أن يكون لدي علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، وهذا فارق كبير، لحسن الحظ أننا سجلنا المقابلة مع الصحفيين".

…and they knew exactly what I said and meant. They just wanted a story. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2018

​

وتابع قائلا "هم يعلمون ماذا قلت، لكنهم يريدون القصة والفرقعة الإعلامية. أخبار مزيفة".

حرب التسجيلات

من جانبها، ردت الصحيفة الأمريكية على الرئيس الأمريكي، بنشر تغريدة مرفق بها تسجيل صوتي للمقابلة.

وقالت "وول ستريت جورنال" في تغريدتها: "راجعنا التسجيل الصوتي الخاص بالمقابلة مع الرئيس ترامب، فضلا عن النص المقدم من قبل قسم الخدمات الخارجية، ونحن مصرين على ما سبق وذكرناه، وهذا هو التسجيل الصوتي محل النزاع مع البيت الأبيض".

We have reviewed the audio from our interview with President Trump, as well as the transcript provided by an external service, and stand by what we reported. Here is audio of the portion the White House disputes. https://t.co/eWcmiHrXJg pic.twitter.com/bx9fGFWaPw — The Wall Street Journal (@WSJ) January 14, 2018

​

ولم يتوقف الصراع عند ذلك الحد، بل ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بتغريدتين، هاجمت فيهما "وول ستريت جورنال"، ووصفتها بصحيفة "الأخبار الكاذبة".

Here is the official audio showing WSJ misquoting @POTUS pic.twitter.com/wVwoafYkHg — Sarah Sanders (@PressSec) January 14, 2018

​

ونشرت في إثر ذلك تغريدة، مصحوب بها تسجيل صوتي، وصفته بالرسمي للبيت الأبيض، والذي يوضح خطأ اقتباس "وول ستريت جورنال".

​

وعاد ترامب، وقال في تصريحات للصحفيين، يوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني:

"أعلم ماذا قلت، وما أعنيه، إنهم أساءوا استخدام الكلمة عمدا، فهم يريدون صناعة قصة خبرية".

الحقيقة

ولكن النسخة الخاصة بـ"وول ستريت جورنال"، أظهرت أن محرري الصحيفة الأمريكية، كانوا مدركين تماما لأبعاد الكلمة التي ذكرها ترامب.

يظهر التسجيل أن الصحفيين بادروه بأسئلة عديدة بشكل واضح، عقب ذكره، "أنا لدي علاقة طيبة مع كيم جونغ أون".

So much Fake News is being reported. They don’t even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2018

​

وقال الصحفيين للرئيس الأمريكي: "لنكن واضحين أكثر، هل تحدثت في أي وقت سابق مع زعيم كوريا الشمالية؟ أعني فيما يخص تعليقك حول العلاقة مع كوريا…".

ورد ترامب عليه قائلا "لا أرغب في التعليق على ذلك الأمر، لا أرغب بالتعليق، أنا لم أقل أنا لدي أو ليس لدي".