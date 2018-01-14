السفير الروسي: ناقشت مع سفير واشنطن في موسكو استئناف لقاءات وزراء الدفاع والخارجية

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف إنه ناقش مع سفير الولايات المتحدة بموسكو، جون هانتسمان، تجديد التواصل الروسي الأمريكي على كافة المستويات.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST سفير روسيا الجديد في واشنطن يؤكد لترامب أنه يعول على تحسين العلاقات بين البلدين

واشنطن — سبوتنيك . وتابع، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، إنه ناقش اللقاءات بصيغة (2+2) بين وزراء الدفاع والخارجية.

وقال أنتنونوف للصحفيين الروس إنه أثار مسألة استئناف التواصل بين موسكو وواشنطن على مختلف المستويات.

وتابع: " كنا قد اقترحنا تشكيل مجموعة للأمن السيبراني، كما عرضنا إعادة الاتصالات بين البرلمانيين، وهذا أمر هام".



