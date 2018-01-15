شاهد... أول فيديو من داخل الطائرة التركية بعد انزلاقها باتجاه البحر

لحظات من الرعب والهلع عاشها ركاب داخل طائرة تركية بعد أن شعروا باقتراب الموت، بعدما انحرفت طائرتهم عن مسارها أثناء هبوطها باتجاه أخر مكان يتمناه أي منهم، قاع البحر.

ونُشر على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لإجلاء ركاب من الطائرة التي خرجت عن مسارها من ممر الهبوط باتجاه البحر في مطار طرابزون التركي، بعدما غرس عجلاتها في الطين المكسو بالثلج وتتوقف على بعد أمتار قليلة عن سطح البحر، لينجو من كان على متنها من موت محقق.

ويظهر في الفيديو مغادرة الركاب لمقصورة الطائرة من خلال مخارج الطوارئ وقد انتابتهم حالة من الذعر والرعب، كما نشاهد عمل فرق الإنقاذ على احتواء الموقف وعدم تفاقمه.

وكان الحادث قد وقع، يوم السبت، أثناء هبوط طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة "بيغاسوس" الجوية التى وصلت من أنقرة وعلى متنها 162 شخصا.

وأعلن مسؤولو المطار أن جميع الركاب وطاقم الطائرة خرجوا منها دون إصابات.

وقررت سلطات المطار إغلاق أبوابه وتأجيل جميع الرحلات لفترة عقب الحادث، قبل أن يستأنف رحلاته لاحقا.