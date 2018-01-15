ترامب يرد على دول العالم الثالث... لست عنصريا

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه لم يُصدر أي تصريحات مسيئة حول دول العالم الثالث ولا يعتبر نفسه عنصريا.

وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي قد أثارت ضجة حول العالم، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه في اجتماع حول الهجرة مع أعضاء مجلس الشيوخ، وصف ترامب دول العالم الثالث بـ"الدول القذرة".

وكان ترامب قد ذكر، على وجه الخصوص، هايتي والسلفادور وعدد من الدول الأفريقية.

وفي حين أكد ترامب، في وقت سابق، أنه لم يستخدم مثل هذه الكلمات، علق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من بين خصوم ومؤيدي الرئيس بتصريحات متعارضة تماما حول ما إذا كان رئيس الدولة صرح بذلك.

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان عنصريا، أجاب ترامب، "لا، لست عنصريا، أنا أقل شخص عنصري أجريتم (الصحفيين) معه مقابلة على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه لم يدلي بأي تعليقات مسيئة خلال الاجتماع في البيت الأبيض.

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن ترامب أدلى بهذا التصريح خلال استقباله في مكتبه عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع قانون بشأن الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن ترامب سأل خلال المناقشات، "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد؟"، موضحة أنه كان يشير إلى دول أفريقية وهايتي والسلفادور.