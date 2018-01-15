بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى الاتحاد ضد كوريا الشمالية

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المجتمع الدولي إلى "التوحد في نهجه" تجاه البرنامج النووي لكوريا الديمقراطية، وجاء ذلك وفقا لصحيفة "ايفنينغ ستاندر".

موسكو — سبوتنيك. وقال جونسون، إن" برنامج كوريا الشمالية الغير شرعي لبناء الأسلحة النووية يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحد في نهجه".

وأضاف، أن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ "أصبحت قوية، مشددا على الحفاظ على الضغط السياسي".

ووفقا للصحيفة، جاءت تصريحات جونسون عشية قمة في كندا لبحث الوضع حول كوريا الشمالية.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، فرض مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، قيوداً جديدة على كوريا الشمالية، تقيد بشكل كبير إمكانيات بيونغ يانغ في مجالي التصدير والاستيراد.

وفرض القرار رقم 2375 أشد نظام عقوبات على كوريا الشمالية من طرف الأمم المتحدة في القرن الـ 21، وتتضمن الوثيقة تقييد إمدادات المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية حتى 500 ألف برميل فقط، في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية العام، وحتى 2 مليون برميل لعام 2018 بأكمله، من كل أنواع النفط الخام. وتم كذلك تقييد إمدادات النفط الخام لكوريا الشمالية، بحيث لا يتعدى حجمها مؤشرات الـ 12 شهراً السابقة. وكذلك لا تستطيع بيونغ يانغ بموجب القرار شراء مكثفات الغاز ومكثفات الغاز السائل ولا يمكنها كذلك تصدير منتجاتها من النسيج.

وأقر مجلس الأمن الدولي في ذات القرار الذي كان قد أصدره في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ترحيل جميع مواطني كوريا الشمالية العاملين في الخارج إلى بلادهم قبل نهاية العام 2019. كما تتيح العقوبات الجديدة لجميع الدول مصادرة وتفتيش وتجميد وحجز أية شحنة يشتبه في احتوائها مواد غير قانونية من وإلى بيونغ يانغ.