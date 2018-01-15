إنجاز جديد للصين

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي"، نقلا عن أرقام هيئة مكافحة الفساد في الصين، اليوم الاثنين، أن البلاد أعادت 1300 هارب من الخارج العام الماضي، وأن بينهم 347 مسؤولا فاسدا.

© AP Photo/ Pang Xinglei/Xinhua 8 أسلحة تمكن الصين من الانتصار في الحرب العالمية الثالثة (فيديو)

وأعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وهي هيئة مكافحة الفساد في الصين، أن البلاد استعادت أيضا 980 مليون يوان أي حوالي 152 مليون دولار من الأصول غير المشروعة خلال العام.

وتعهدت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد هذا العام. وقالت أيضا إنها ستوقع مزيدا من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وستجري مزيدا من التحقيقات المشتركة مع دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وتشن الصين حربا على الكسب غير المشروع والبذخ بين مسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي منذ أن جاء الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة.

(رويترز)