محادثات جديدة بين الكوريتين حول الأولمبياد

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها تخطط لعقد محادثات عملية مع كوريا الشمالية، يوم 17 كانون الثاني/يناير، حول مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

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طوكيو —. ونقلت وكالة رينهاب عن وزارة شؤون توحيد الشطرين في كوريا الجنوبية، أن الاتفاق بشأن مشارطة الرياضيين الكوريين الشماليين في الأولمبياد تم التوصل إليه يوم 9 كانون الثاني/نوفمبر، خلال محادثات بين البلدين على المستوى الوزاري.

ويذكر أن المحادثات القادمة بين الطرفين على مستوى نواب الوزراء ستعقد في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث ستعقد، اليوم الاثنين، محادثات عمل أخرى حول تفاصيل تنظيم رحلة إلى الأولمبياد لفنانين من كوريا الشمالية.