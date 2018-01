انهيار طابق في مقر بورصة جاكرتا (صور وفيديو)

© AP Photo/ Natacha Pisarenko أول حادث بحري في إندونيسيا في 2018

ونقلت وكالة "رويترز"، عن أحد المسؤولين في البورصة ، أن الطابق الثاني من المبنى انهار، مؤكدة أن عشرات الأشخاص شُوهدوا وهم يغادرون السوق المالية وسط جاكرتا.

وأظهرت الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هيكلاً معدنياً قد انهار حول مقهى "ستاربكس" بالقرب من مدخل المبنى المتعدد الطوابق.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا أرغو يوونو لمحطة "مترو تي في" التلفزيونية: "لا زلنا نحقق في الأسباب، ولكن في الوقت الراهن الأولوية للإصابات".

الجدير بالذكر، أن المبنى هو واحد من مجمع البرجين الذي تم استهدافه بسيارة مفخخة من قبل إرهابيين عام 2000.

Gedung Bursa Efek Jakarta, lantai 2 gedung BEI runtuh. Sejumlah pengunjung di Gedung Bursa Efek Indonesia dan sedang dalam upaya evakuasi, Senin siang (15/1). (P. Ncek) #ElshintaHotNews pic.twitter.com/SK3DaQ1sZL — Radio Elshinta (@RadioElshinta) January 15, 2018

​BREAKING: Scene at Jakarta stock exchange now. Floor collapse. Many casualties pic.twitter.com/n21IclcgWq

— Adam Harvey (@adharves) January 15, 2018

​Bursa efek Indonesia telah terjadi musibah#BursaEfekIndonesia pic.twitter.com/m9Xnuogwuj

— Ridwan Syahputra (@RidwanSPTR) January 15, 2018

